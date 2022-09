Zum Oktoberfest in München schickt die Lufthansa Flugbegleiter in Dirndl und Lederhose in die Lüfte. Die ersten Trachtenflüge hoben am Donnerstag von München nach Rio de Janeiro und San Diego ab. Auch auf zahlreichen europäischen und deutschen Strecken ab München ist das Tragen der Tracht zur Wiesn seit Jahren Tradition. Auf mehr als 800 Langstreckenflügen ab Frankfurt und München servieren die Flugbegleiter zudem bis Ende des Festes am 3. Oktober in der First Class und Business Class bayerische Spezialitäten. Ein Weißwurst-Frühstück in 10.000 Metern Höhe – des is a Traum.