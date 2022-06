Der kleine Prinz:

Die Show des Urenkels

Vierjährige machen bekanntlich, was sie wollen. Sie hüpfen nach rechts, sie hüpfen nach links. Sie schreien los, wenn es ihnen zu laut ist – was genau sie damit bewirken wollen, wissen sie vermutlich selbst nicht. Sie stecken die Finger in den Mund, sie schneiden eine Grimasse oder sie fragen die Uroma Löcher in den Bauch. Dass die Uroma jetzt die Queen ist, eine betagte 96-jährige Dame, die es gewohnt ist, im Mittelpunkt zu stehen und der niemand die Schau stehlen darf, ist einem Vierjährigen vermutlich genauso schnuppe, wie die Tatsache, dass Millionen Menschen ihre kleine Privatshow verfolgen. Louis, das dritte Kind von Prinz William und Herzogin Kate und die Nummer fünf in der britischen Thronfolge, hatte am Donnerstag bei den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. jedenfalls seinen Spaß. Für Louis, traditionell mit einem Matrosenanzug bekleidet, und für seine siebenjährige Schwester Charlotte und seinen achtjährigen Bruder George war es die erste Teilnahme an der traditionellen Militärparade „Trooping the Colour“. Seiner Mutter, Herzogin Kate, wurde es dann irgendwann zu bunt: Als er eine Grimasse schnitt und mit seinen Fingern den Mund in die Breite zog, raunte sie ihm etwas zu. Queen Elizabeth II. hingegen nahm es mit Humor: Lächelnd beugte sie sich zu ihrem Urenkel herunter und plauderte kurz mit ihm.