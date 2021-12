Das Café Demel gehört zu Wien wie der Stephansdom und das Riesenrad am Prater. Das Kaffeehaus am Kohlmarkt 14 ist seit 235 Jahren berühmt für sein verführerisches Naschwerk und nennt sich stolz k.u.k. Hofzuckerbäcker, weil es schon Franz Joseph und Sisi belieferte. Derzeit fühlt man sich in der Donaumetropole aber nicht wie in der Hofburg. Eher wie in der Kapuzinergruft. Österreich ächzt unter der Last der Inzidenzen. Und so hat der Sebastian Kurz – wer war das noch mal? – einen totalen Lockdown über das Land gelegt. Am heutigen Sonntag soll er wenigstens für Geimpfte und Genesene enden.

Der Demel aber wollte verhindern, dass die Wiener vom süßen Leben lassen. Also wurde die durchschlagskräftigste Kalorienbombe des Hauses live im Schaufenster zubereitet: als Kaiserschmarrn-to-go. Vor der Scheibe drückten sich verfrorene Wiener die FFP-2-Masken platt und warteten mit Abstand darauf, bis sie das Mehl-Eier-Milch-Gemisch in desinfizierten Händen hielten. Den Schmarrn-to-go gab’s klassisch mit Rosinen oder ohne, auch mit Zwetschgen oder Beeren. Wen es fröstelte, der konnte dazu eine Melange oder eine heiße Schokolade bestellen.

Lockdown? An Schmarrn, granteln die Wiener, hoffen auf bessere Zeiten und wissen doch: Wann der Herrgott net wui, nutzt des goar nix.