Es gibt einige Stars der Musikbranche, die ihre Karriere im Kindesalter begonnen haben – Mozart ist wohl der bekannteste. Doch so jung wie die heute 15 Monate alte Luca Yupanqui dürfte niemand gewesen sein. Die Töne, die von ihr zu hören sein werden, hat das Kleinkind im Mutterleib von sich gegeben. Die Eltern, die Musikerin Elizabeth Hart und der Produzent Iván Diaz Mathé, haben ein Album daraus gemacht, das ab April unter dem Titel „Sounds Of The Unborn“ (Töne des Ungeborenen) bei dem Plattenlabel Sacred Bones zu kaufen sein wird.

Nach Angaben der Redaktion des Musiksenders Byte FM wurde der Soundtrack mithilfe der „Biosonic-Midi-Technologie“ aufgenommen. Dabei wurden über ein Kästchen die Bewegungen des Embryos in Musiknoten umgesetzt, die dann wiederum mit Synthesizern verarbeitet wurden. Das Resultat sind hypnotisch anmutende, synthetische Klanggebilde, die an Walgesänge erinnern.

Lucas Eltern haben das Liedgut in etwa fünf einstündigen Sessions aufgenommen. Dabei wollten sie so wenig wie möglich künstlerisch eingreifen, damit, wie es in der Pressemitteilung zu dem Album heißt, „Lucas Botschaft in ihrer Rohform existieren konnte“.

Lucas Mutter Elizabeth Hart ist die Bassistin der Gruppe Psychic Ills (Psychisch Kranke), einer experimentellen Band aus New York, die sich mit psychedelischem Rock einen Namen gemacht hat. Über die Reaktion ihres ungeborenen Kindes auf die Aufnahmen zeigte sich die Mutter begeistert: „Luca öffnete ihre Augen weit und starrte ihre Eltern an. Offenbar erkannte sie ihre eigenen Geräusche aus dem Mutterleib wieder und fühlte sich zurückversetzt in die gemeinsamen Rituale, die die Familie zusammenführten.“

Luca Yupanquis „Sounds Of The Unborn“ soll am 2. April veröffentlicht werden. Wer so lange nicht warten möchte, kann sich im Internet schon jetzt einen vorab veröffentlichten Track anhören.