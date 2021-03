Island:

Strand der Diamanten

In diesen Tagen des beginnenden Frühlings zeigt der Diamond Beach (Diamantenstrand) auf Island wieder einmal besonders viele Schätze. Der pechschwarze Lavastrand ist dann übersät mit kristallklaren Eisbrocken, die von den Wellen angespült werden. Sie stammen von einer Zunge des Gletschers Breiðamerkurjökull. Das Eis kalbt in einer Lagune, bricht vorne weg und treibt gemütlich zum Meer. Wegen des Ozeanwassers friert die Lagune nicht zu und sorgt für bizarre Eisformen in allen Größen. Der Diamond Beach war sogar Kulisse für den James Bond-Film „Stirb an einem anderen Tag“. Und das Schöne ist, dass Touristen den Strand bequem von der Ringstraße aus ansteuern können – ohne Allradfahrzeug.