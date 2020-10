Schon wieder ist eine Mail eingetrudelt. Oder vielmehr eine elektronische Nachrichtenbotschaft mit flehenden Rufen von Beschützern der deutschen Sprache: Rettet das Deutsche vor der bitterbösen Anglisierung! Der Duden möchte sich am liebsten übergeben, hat er doch in der Vergangenheit bereits Abermillionen dieser kleinen Verunglimpfungen geschluckt, die sich Anglizismen nennen. Rettet ihn! Sonst könnt ihr ihn bald nur noch saven!

Wird höchste Zeit, dass wir Mothertongue-ler das Unterwandern der deutschen Sprache aufhalten. Schließlich ist es ja bloß das Englische, aus dessen Repertoire wir schöpfen. Wir gehen ja in ein Haarschneidegeschäft statt in den Friseursalon, wir lieben unser Stangenbrot und verzichten auf Baguette. Im Winterurlaub treffen wir uns zum zünftigen Nach-Schneeschuh. Und was ein Repertoire ist, wissen wir auch nicht. Der Begriff Office ist schrecklich, Büro hingegen ist urdeutsch: Bureau.

Wie kann es sein, dass wir bei Sky streamen und nicht bei Himmel strömen? Wir übernehmen Film- und Serientitel, ohne sie an die Gewohnheiten unserer Zungen anzupassen. Wie kann man so international sein? Wilhelm Schmitt wäre uns dankbar, würden wir uns auf hiesigen Fernsehern endlich „Männer in Schwarz“ ansehen. „Spinnenmann“, „Fledermausmann“, „Geschlechtsverkehr und die Innenstadt“, „Wie ich deine Mutter getroffen habe“, „Die Urknall-Theorie“, „Harald Töpfer“, „Spiel der Throne“ und „Südpark“: Das sind doch sowieso alles viel griffigere Namen.

Deswegen noch einmal der Appell, ähm Aufruf: Macht euch einen Bildschirmschuss von diesen Worten. Und bewahrt die deutsche Sprache vor dem sicheren Untergang. In Zeiten des Kronen-Erregers müssen wir ohnehin zusammenhalten.