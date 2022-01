Krippenfiguren:

Drei Könige leben gefährlich

Krippenfiguren müssen um ihre Sicherheit fürchten. Die Polizei in Baden-Württemberg meldete in der abgelaufenen Woche gleich zweimal einen Diebstahl aus einer Kirche. Im Ostalbkreis verschwand aus der katholischen Herz-Jesu-Kirche von Aalen-Fachsenfeld eine an der Krippe aufgestellte Spendendose in Form eines Königs. In Forbach-Bermersbach im Schwarzwald fehlt von einer Krippenfigur der katholischen Pfarrkirche St. Antonius jede Spur. Auch hier handelt es sich um ein Spendenkästchen. Krippenfiguren in katholischen Kirchen sind in der Regel länger ausgestellt als in evangelischen Kirchen, nicht nur bis zum Dreikönigstag am 6. Januar, sondern bis Mariä Lichtmess am 2. Februar, 40 Tage nach Weihnachten.