Hokuspokus, weg ist der Krokus. Zum Glück nicht. Bevor nämlich in Jena ein Mann 50 der Frühblüher wegtragen konnte, die er zuvor auf einer städtischen Wiese ausgebuddelt hatte, schnappte ihn die Polizei und ließ ihn alle wieder einpflanzen. Womit? Mit Recht! Will so ein Flora-Flegel die Frühlingsboten stibitzen, wo doch der Pandemie-Winter so lang und trostlos war, dass man sich jedes Farbtupfers erfreut. Der Kerl sollte zur Strafe ein Jahr lang im Stadtpark Disteln rupfen – ohne Handschuhe.