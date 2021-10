Mutmacher:

Heirat auf Intensivstation

Nach 19-jähriger Partnerschaft hat eine schwer kranke Patientin ihrem Liebsten auf der Intensivstation in einer Klinik in Nordrhein-Westfalen das Ja-Wort gegeben. Mit Luftballons, Familienfotos und Herzen hatte das Pflegeteam das Pflegezimmer dekoriert, das Standesamt sei sofort bereit gewesen, die Trauung am Krankenbett durchzuführen, hieß es. Braut und Bräutigam wollten anderen Mut machen, die eigenen Träume auch in den schwersten Zeiten nicht aufzugeben.