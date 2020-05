Schlaglochkunst:

Pompeji 2.0

Wenn der Winter endlich vorüber ist, sind sie ein stetes Ärgernis für Autofahrer: die vielen Schlaglöcher im Straßenbelag, die Reifen und Stoßdämpfer quälen. Im Frühling schlägt aber auch die Stunde von Jim Bachor. Der Straßenkünstler aus Chicago repariert Schlaglöcher – nicht mit schnödem Asphalt oder billigem Beton, sondern mit kreativ designten Mosaiken aus Glas oder Fliesen. Inspiriert hat Bachor ein Besuch in der antiken Ruinenstadt Pompeji am Fuße des Vesuv. In der vor fast 2000 Jahren durch den Vulkanausbruch zerstörten Stadt lernte er, dass die Oberflächen der Mosaike ihren Glanz und ihre Farbigkeit auch nach langer Zeit nicht eingebüßt hatten. Also begann der Künstler, die kaputten Straßen seiner Heimatstadt zu flicken. Inzwischen hat Bachor ganze Motivserien hergestellt: Blumen, Tiere oder Eiscreme-Waffeln, aber auch Müll, den man in Straßen findet, wie Chipspackungen, Bierdosen oder Parktickets. Auch Telefonnummern finden sich auf den Mosaiken. Wer sie anwählt, ist mit einer Auto-Reparaturwerkstatt verbunden ...