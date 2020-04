Isolation? Nein danke:

Corona-Chat-Lektionen

In Israel sind die Corona-Vorschriften derzeit besonders streng. Niemand darf das Haus verlassen, das Pessach-Fest wurde über Videochats gefeiert. Doch auch in dem voll digitalisierten Staat tun sich viele ältere Bürger schwer, mit der neumodischen Technologie umzugehen. Drei junge Internet-Nerds, Gabi Arnowitz, Uriel Shuraki und sein Cousin David Suraqui, bringen nun Senioren in kostenlosen Online-Kursen bei, wie sie über WhatsApp-Konferenzen mit ihren Angehörigen in Kontakt bleiben. In zwei Wochen haben sie rund 1000 gelehrige Schüler gefunden.