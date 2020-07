Von Jan Peter Kern

In unschönen Zeiten sucht der Mensch nach Schönheit, nach mehr Farbe im grauen Leben. Nur so ist es zu erklären, dass sich ein doch ziemlich verblasster Trend erneut wie ein Virus verbreitet: Batiken.

Hey, die Siebziger haben angerufen – sie wollen ihren Style zurück. Batik is back, Baby. Viele kennen die Färbetechnik noch aus ihrer wilden Jugend. Heller Stoff wird abenteuerlich umwickelt, abgebunden, umklebt und in Textilfarbe getunkt. Die abgedeckten Stellen bleiben hell und ergeben lustige Kreise, Formen, Figuren. Das ist er, der psychedelische Retro-Look. Der Hippie-Hype. Die von der Unesco sogar zum immateriellen Kulturerbe glorifizierte Färbetechnik.

In diesem Sommer muss einfach jeder bei den Farbenspielen mitmachen. Alle müssen batiken. Weil selbst die Beckhams drauf stehen. Und Michelle Obama. Auch Justin Bieberchen. Batiken ist hipper als Shopping. Und dann ist es ja auch noch voll nachhaltig, aus ollen Fetzen tollen Fummel entstehen zu lassen, kunterbunten Farb-Stoff. Wer also schön sein will, muss färben. Den Nachtkittel. Das Tischdeckchen. Den Mundschutz. Den Schlüpper. Dann wollen wir mal. Trüben wir das Wässerchen. Und machen wir uns die Finger schmutzig.