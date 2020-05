Eltern im Rentenalter:

Nach 46 Jahren hat’s geklappt

Als Margaret und Noah Adenuga im Jahr 1974 in Nigeria heirateten, hegten sie den Wunsch vieler junger Ehepaare: Kinder sollten ihren Lebensbund krönen. Es dauerte lang, bis ihre Hoffnung wahr wurde. Nach vier künstlichen Befruchtungen brachte Margaret laut dem Sender CNN in einer Klinik in Lagos Zwillinge zur Welt, einen Jungen und ein Mädchen. „Ich bin ein Träumer und war immer davon überzeugt, dass dieser Traum Wirklichkeit werden würde“, sagte der 77-jährige Vater. Seine 68-jährige Frau ist nicht die älteste Mutti der Welt: Vor wenigen Monaten wurde eine 74-jährige Inderin von Zwillingen entbunden.