Nadeln in Erdbeeren:

Gar nicht lecker

In Australien fand ein Mann zwei Nadeln in Erdbeeren, die er für seine Tochter schnitt. „Ich war geschockt, meine Tochter hätte daran ersticken können. Das ist krank, ich weiß nicht, wie jemand so etwas tun kann.“ In Australien weckt der Fund böse Erinnerungen an 2018. Damals wurden mehrere Wochen lang immer wieder Nadeln in Erdbeeren entdeckt. Insgesamt wurden 231 Fälle gemeldet. Tonnen von Erdbeeren landeten auf dem Müll.