Da dürfte dem Dentisten des Vertrauens bei der nächsten Kontrolluntersuchung aber der Mund hinter der Maske offenstehen bleiben: Einen Gaumen, den ein Tattoo ziert, sieht selbst ein erfahrener Zahnarzt vermutlich höchst selten. Der Brüsseler Tätowierer Indy Voet hingegen blickt immer wieder in orale menschliche Abgründe, seit er mit spitzer Nadel die Decken von Mundhöhlen farbig perforiert. Vor rund fünf Jahren überredete der heute 32-jährige Belgier einen Freund, sich als Versuchskaninchen zur Verfügung zu stellen und stichelte ihm ein Hundehäufchen in die Schleimhaut. Das Ergebnis bestach offenbar – trotz oder gerade wegen seiner Existenz im Verborgenen. Mittlerweile hat Voet eine ganze Reihe von Motiven beisammen, die auf diese selbst in der größten Klappe doch sehr beengte Fläche passen. Und die auch nicht zu aufwendig sind, schließlich verwendet Voet an dieser sensiblen Stelle keine Maschine, sondern erstellt die Mundhöhlenmalerei gänzlich in Handarbeit. Über die Schmerzhaftigkeit der Prozedur gibt es unterschiedliche Angaben, von „kaum“ bis „ziemlich“, womit sich eine Parallele zum Zahnarztbesuch ergeben dürfte. Auf jeden Fall sollte der Tätowierte die ersten Tage scharfe Speisen und Hochprozentiges meiden, um seinen malträtierten Genussraum zu schonen. Der Rest ist Geschmackssache.