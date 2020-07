Schottland:

Gàidhlig ann an cunnart

Sie verstehen nur Bahnhof? Damit dürften Sie nicht alleine sein. Die fremden Laute stammen aus der schottisch-gälischen Sprache und heißen übersetzt sinngemäß: Gälisch in Gefahr. Experten der University of the Highlands and Islands haben Gemeinden besucht, in denen noch Gälisch gesprochen wird, und herausgefunden, dass die 1500 Jahre alte Sprache in der Krise steckt. Laut der Studie sprechen nur noch 11.000 der knapp 5,5 Millionen Schotten regelmäßig Gälisch; die meisten sind über 50, leben dort, wo sich Fuchs und Moorhuhn gute Nacht sagen, und geben ihr Wissen selten an junge Leute weiter. Kann sein, dass Gälisch in zehn Jahren ausgestorben ist, warnt der Professor, der die Untersuchung leitete. Er heißt Conchúr Ó Giollagáin – und wer diesen poetischen Namen auszusprechen versucht, ahnt, warum Gälisch weiterleben muss.