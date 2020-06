Von Rolf Gauweiler

In der fast schon klassischen Satire „Ein Münchner im Himmel“ von Ludwig Thoma wartet die bayerische Staatsregierung vergebens auf göttliche Eingebungen, weil der Dienstmann Alois Hingerl seine jenseitige Existenz auf allerhöchsten Befehl im geliebten Hofbräuhaus zubringen darf. In unserer Zeit der Plagen aber schickt der liebe Gott den Seinen mitunter eine Handreichung, die einen Ausweg aus der Corona-Misere weist.

Eine Gottesdienstbesucherin in der wunderschönen Barock-Basilika Birnau am Bodensee traf die Erleuchtung, als sie an dem wegen Infektionsgefahr abgesperrten Weihwasserbecken vorbei in die Kirche eilte und dabei an die Desinfektionsspender dachte, die jetzt überall installiert sind. Sie erzählte den Verantwortlichen für die Wallfahrtskirche in Uhldingen-Mühlhofen von ihrer Idee und die waren begeistert. So hängt nun in Birnau der erste kontaktlose Weihwasserspender (unser Foto). Er funktioniert wie eine Hygienestation: Ellbogen auf die Taste drücken, und das heilige Nass sprudelt in die Handfläche.

Inzwischen gibt es die Weihwasserspender auch zu kaufen. Die Firma Foottec in der Oberpfalz, die in normalen Zeiten Senf- und Ketchupspender für Imbissbuden herstellt, hat ihre Produktion pandemiemäßig umgestellt. Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin haben mittlerweile 25 Kirchen in Deutschland einen Weihwasserspender. Ein Exemplar sei sogar nach Schweden geliefert worden. Demnächst soll das Gerät der Deutschen Bischofskonferenz präsentiert werden.

Die Oberpfälzer sind optimistisch, dass auch nach der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs die gute Konjunktur anhält. Schließlich sind gerade zur Weihnachtszeit viele Gotteshäuser gut gefüllt. Mit vielen schniefenden und erkälteten Besuchern, die aus virologischen Gründen gewiss froh sein werden, wenn sie künftig nicht mehr in ein klassisches Weihwasserbecken greifen müssen.