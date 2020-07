US-Nationalfeiertag:

Blechschaden statt Feuerwerk

Die verrückteste Feier zum Nationalfeiertag haben die 234 Einwohner von Glacier View in Alaska zelebriert. Sie ließen Autos über eine knapp 100 Meter hohe Klippe in die Tiefe rollen. Ein Feuerwerk können sie nicht zünden, weil es im arktischen Sommer am 4. Juli zu lange hell bleibt, begründeten die Initiatoren ihre Idee. Besonders helle ist dieser Einfall aber bestimmt nicht.