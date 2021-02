Mir ist ein bisschen Angst vor diesem fast noch wie neuen Jahr. Klar, wenn ich mit anderen rede oder schreibe, seufze ich auch dramatisch auf, persönlich und virtuell, und erkläre ein ums andere Mal, wie sehr ich mich doch danach sehne, dass wir uns alle mal wieder richtig treffen können. Ich freue mich ja auch darauf, doch, ehrlich. Gleichzeitig werde ich aber auch nervös, wenn ich daran denke, was wohl passiert, sollte es irgendwann heißen: So, jetzt könnt ihr wieder. Hopp, auf.

Alles wird nachgeholt

Dann muss ja auf einen Schlag ALLES nachgeholt werden, so heißt es doch dauernd: Es geht ja nun momentan nicht, aber das holen wir ALLES nach. Und da ist einiges zusammengekommen seit Frühjahr 2020. Urlaube, Kurzurlaube, Stadtfeste, andere Feste, runde Geburtstage, unrunde Geburtstage, Weihnachten und Silvester müssten auch wiederholt werden, das war ja nix da am Jahresende, feiertechnisch gesehen, hört mir doch auf mit „jo, es war gemütlich“, ich weiß, was das heißt: Es war stinklangweilig. Also, das müssen wir ALLES noch mal nachholen und dann richtig machen.

Wohin zuerst rennen?

Aber wie soll man das denn ALLES unter einen Hut kriegen, mehr Zeit bringt einem kein Impfstoff der Welt, und so ist mir jetzt schon ein bisschen bange vor Tag X, wenn alle Schranken wieder hochgehen und keiner weiß, wo er zuerst hinrennen soll. Wahrscheinlich ist dann auch noch Sommer, das macht es nicht besser. In den Biergarten, ins Schwimmbad, an den Weiher, ins Ausland, ins Disneyland, zu zehnt grillen, da müsste man hin, dort auch, die warten doch, zu fünfzehnt grillen, hey, was ist jetzt mit deinem 50., wann feierst du den nach, nee, grillen am 51. zählt nicht, jetzt warte doch mal, nein, da sind wir schon bei Schmidts, ich muss die Fähre noch buchen, meine Haare!, ich brauche einen zweiten Terminkalender, und alle Schreibwarenläden haben auf, oh Mann.

Körner picken hilft

Helfen könnte hier die Übersprungshandlung, ein in der Verhaltensforschung beschriebenes Phänomen, das auftritt, wenn man zwischen zwei gleich starken Impulsen, etwa Flucht und Kampf, nicht entscheiden kann. Wegrennen, zuschlagen, was tun? Es muss schnell geht, aber das Hirn streikt. Geht auch bei mehr als zwei gleichwertigen Optionen. Gerät nun ein Huhn in eine solche Lage, kann es sein, dass es plötzlich anfängt, entfesselt auf dem Boden rumzupicken und so tut als würde es dort Körner fressen, auch wenn da gar keine Körner sind. Dieses Benehmen erscheint unangemessen und wenig hilfreich, dennoch scheint es das Huhn voranzubringen. Es macht einfach was ganz anderes, entzieht sich der Situation, Moment mal, ich entscheide immer noch, wann ich mich entscheide und ob überhaupt, ich halte jetzt mal kurz hier der Welten Lauf an, pick, mmmhh, noch ein unsichtbares Körnchen, lalala.

Es wird hart

Ich denke, es wird diesen Sommer viele Übersprungshandlungen geben, auch bei Menschen, auch bei mir. Anders wird man dem anstehenden Vergnügungsmarathon nicht gewachsen sein. Bei dem Satz „Och nee, keine Lust, ich mache mir lieber einen gemütlichen Abend zu Hause“ wurde man vor Corona schon schief angeguckt. Nach Corona kann das keiner mehr sagen, ohne sofort aus allen Kontaktlisten gelöscht zu werden. Da braucht es Prioritäten, eine Strategie, einen Einsatzplan, um den kommenden Anforderungen an die Geselligkeit gerecht zu werden. ALLES aus 2020 wird nachgefeiert PLUS die aktuellen Feiern, und dann ist man noch nicht verreist. Es wird hart. Ich übe schon mal Körner aufpicken, wo keine sind.

Die Autorin Sigrid Sebald (50) ist seit 2000 RHEINPFALZ-Redakteurin in Zweibrücken. Die Kolumne Christine Kamm und Sigrid Sebald schreiben abwechselnd in der Online-Kolumne „Ich sehe das ganz anders".