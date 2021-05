Klimawandel:

Der Kaffee hat fertig

Morgens zum Wachwerden, tagsüber zum Wachbleiben – eine gute Tasse Kaffee ist durch nichts zu ersetzen. Es sei denn durch eine bessere Tasse Kaffee. Das könnte jedoch in naher Zukunft schwierig werden, wie eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung nahelegt. Demnach ist der Klimawandel drauf und dran, uns in die geliebte koffeinhaltige, schwarze Brühe zu spucken. Ausgerechnet die Anbauflächen der hochwertigsten äthiopischen Kaffeesorten werden wohl schrumpfen, weil sich dort Temperatur und Niederschlagsverteilung ändern, so die Forscher. Statt Yirgacheffe nur noch Plörrecheffe. Oder Muckefuck. Würg.