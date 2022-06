Mensch & Tier:

Fisch springt Angler in Rachen

Warum nicht direkt abkürzen, statt einen Umweg zu gehen? Das hat sich wohl ein Kletterfisch aus einem Gewässer in Thailand gedacht, als er im Mai statt ins Netz direkt in den Rachen eines Anglers sprang. Der Mann war offenbar zum Speerfischen rausgefahren. Als er kurz auftauchte, um Luft zu holen, sprang der stachelige Fisch direkt in den Rachen des Mannes hinein. Das berichtete unter anderem die New York Post. Der knapp 13 Zentimeter lange Süßwasserfisch geriet dabei in die Luftröhre des Anglers. Zum Glück erkannten seine Begleiter sofort den Ernst der Lage und brachten den Mann in ein Krankenhaus. Auf dem Röntgenbild zeigte sich, dass der Fisch zwischen dem Hals und der Nasenhöhle feststeckte. Offenbar hatte dieser versucht, über die Nase des Speerfischers zu entfliehen. Die Ärzte entfernten das Tier in einer Notoperation.