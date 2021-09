Wer den Text lest, hot definitiv zuviel Zeit.

Es Indernet froocht mich: Sie sinn zu enre Party eigelade un missen ebbes mitbringe, was middem erschde Buchstawe vun Ihrm Name aafangt. (Iwwer zwää Millione Kommentare)

„Mei Fraa“, schreiwich. „Mei Dannde Liesel, wann ich jemand ärchre will.“

Wetten, dass Ihne kä Dorf eifallt ohne e „e“ drin, fordert mich es Indernet raus. (850.000 Kommentare)

„Frlsm. Houscht. Gousch. Määnz“, schreiwich.

Es Indernett will’s weiter wisse: Nennen Sie e Gericht, wu sofort verroot, aus was fer enre Region Sie kummen! (23.000 Kommentare)

„Landgericht Frankedaal“, schreiwich.

Es Indernett froocht mich: Gebt’s werklich Leit, wu sich Marmelad uff’s Keesebrot schmieren? (2100 Kommentare)

„Ich mach vun meim Aussaacheverweicherungsrecht Gebrauch“, schreiwich. „Un außerdem hääßt des Mus, Gutsel, Sießschmeer oder Saft.“

Sie merken: Ich hab e bissel arch viel Zeit g’hatt die Woch. Un scheinbar hot es Indernett noch viel määner Zeit. Un do isch mer de Gedanke kumme: Vielleicht hänn Sie, liewe Leserinne und Leser, jo ach viel zu viel Zeit. Also:

Wetten, dass Ihne kä Pälzer Stadt eifallt, wu uff Pälzisch exakt genau so klingt wie uff Hochdeitsch?

Sie wer’n nit zu enre Party eigelade. Mit was fer emme Pälzer Schimpfwort belechen Sie de Gaschtgeewer? Achdung: Es derf nit mit „B“, „D“ oder „L“ aafange.

Mich schiddelt’s schunn: Gebt’s werklich Leit, wu Dampfnudle nit mit Wei- odder Vanillsooß essen, sondern mit ebbes Werzichem?

Iwwersetzen Se die Antwort vun dere Gleichung uff Hochdeitsch:

O + w + (8 x 3 - 10 + 6 x 7): 7

Nennen Se e bundesweit bedeitsames, demokradisches Großereignis exakt heit in enre Woch, dem sei Erwähnung in dere Kolumne Sie kolossal vermissen.

Do kammer druffkumme: Was fer e Familiemitglied steht mit emme Recheschirm und enre Konnjaggflasch (jeweils schlaachbereit) hinner mir, damit des ach bis zum Schluss vum Text so bleibt?

Die Zeit laaft. Ich mään jo blooß.