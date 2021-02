Corona und die Mafia:

Einfach geschäftsschädigend

Die Mafia in Neapel hat die Ambulanzen der süditalienischen Stadt am Fuße des Vesuvs mehr oder minder höflich gebeten, den Gebrauch von Martinshörnern bei Einsatzfahrten einzuschränken. Hintergrund des Vorstoßes ist, dass die Sirenen des Roten Kreuzes genauso klingen wie diejenigen der Polizei. Dadurch werden Drogenhändler aufgeschreckt, die an den Straßenecken ihren dunklen Geschäften nachgehen – ihre Kunden laufen panisch davon, wenn sie den Ton hören. Zwar war das schon immer so, aber in der Corona-Pandemie jagen Ambulanzen nun viel öfter mit Blaulicht durch Neapel, um Patienten schnell in ein Krankenhaus zu bringen. Das stört die Kreise der „ehrenwerten Gesellschaft“ massiv. Ein traumatisierter Rotkreuz-Fahrer berichtete italienischen Medien, dass er bei einer Fahrt mit Martinshorn urplötzlich von zwei Motorradfahrern eskortiert worden sei. Einer habe an seine Fensterscheibe geklopft und ihm, als er anhielt, zugerufen: „Hast du nicht verstanden, dass du die Sirene hier nicht benutzen sollst? Schalt sie ab oder wir erschießen dich.“ Der Notarzt Manuel Ruggiero bestätigte, dass es in Neapel Viertel gebe, in denen Ambulanzen regelmäßig ohne Sirene und Blaulicht unterwegs seien.