Corona-Berliner:

Süßer Impfstoff

Karneval in Zeiten der Pandemie lässt Bäcker erfinderisch werden. Im Rheinland, das erstmals seit Menschengedenken zur jeckenfreien Zone geworden ist, gab es zur Weiberfasnacht in Haan und Viersen „Corona-Berliner“, bei denen die süße Füllung – meist Erdbeerkonfitüre – über eine Spritze in das Gebäck injiziert wird. Der neue Trend ist mittlerweile in die Pfalz geschwappt: Beispielsweise bietet Brendel’s Backwelt im Ludwigshafener Viertel Hemshof die zeitgemäße Leckerei an, wobei das Vakzin aus einer Himbeer-Johannisbeer-Mischung besteht, wie eine Telefonrecherche (leider mit Verzehr-Abstand) ergab. Die gute Nachricht: An Impfstoff mangelt es den Konditoren nicht – jedenfalls solange sie die Verteilung nicht der EU übertragen ...