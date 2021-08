Sommerhitze:

Die Mandelbäume verdursten

Eine verheerende Dürre und die strenge Regulierung des Wasserverbrauchs lassen in Kalifornien die Mandelbäume verdursten. In der gleißenden Hitze beginnen die freigelegten Wurzeln der Bäume schon zu verrotten, Temperaturen von 40 Grad beschleunigen die Zersetzung. Mandelbäume haben einen extrem hohen Wasserbedarf. 80 Prozent der Mandeln weltweit kommen aus Kalifornien, der Umsatz verdoppelte sich in 15 Jahren, auch aufgrund der steigenden Nachfrage nach pflanzlichen Ersatzprodukten wie Mandelmilch.