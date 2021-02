Darf eine Schokolade ohne herkömmlichen Zucker Schokolade genannt werden? Hersteller Ritter Sport hat Irritationen mit der Ankündigung ausgelöst, eine Schokolade auf den Markt bringen zu wollen, die formal in Deutschland nicht als solche bezeichnet werden dürfe – und so den Amtsschimmel kräftig zum Wiehern gebracht.

Ritter Sport hatte am Montag mitgeteilt, ein neues schokoladenähnliches Produkt mit dem Namen Cacao y Nada bestehe nur aus Kakao und enthalte keinen Zucker. Zum Süßen verwende man natürlichen Kakaosaft von einer Plantage in Nicaragua. Die deutsche Verordnung über Kakao- und Schokoladenerzeugnisse besage aber, dass ein Produkt nur dann als Schokolade bezeichnet werden dürfe, wenn dort neben Zutaten wie Kakaomasse, Kakaopulver und Kakaobutter auch „Zuckerarten“ enthalten seien. Deshalb will das Unternehmen aus Waldenbuch bei Stuttgart sein neues Produkt nicht Schokolade nennen.

In der Verordnung heißt es konkret, Schokolade sei ein „Erzeugnis aus Kakaoerzeugnissen und Zuckerarten“. Eine EU-Duchführungsverordnung vom vergangenen November lässt den Saft der Kakaofrucht zwar als Lebensmittel zu. Aber Ritter Sport verweist darauf, dass das neue Süßungsprodukt nicht den Zuckergehalt aufweise, der laut dieser Verordnung für eine lebensmittelrechtliche Anerkennung als Zuckerart nötig wäre.

Das baden-württembergische Verbraucherschutzministerium sieht das ganz anders. Entscheidend sei die Kakaoverordnung, in der es keine klare Definition für den Begriff „Zuckerarten“ gebe. „Zuckerarten im Sinne dieser Verordnung sind auch andere als die in der Zuckerartenverordnung aufgeführten Erzeugnisse“, teilte das Ministerium in bestem Amtsdeutsch mit. Da bei dem Produkt natürlicher Kakaosaft als süßende Komponente verwendet werde, könne das Produkt also „nach unserer Einschätzung und der unserer Sachverständigen und auf Basis der uns bekannten Informationen zu den Zutaten auch unter der Bezeichnung Schokolade verkauft werden“, befanden die Ministerialen.

Wie immer der Streit ausgehen mag: Über das weitere Schicksal von Cacao y Nada (übersetzt: Kakao und nichts) entscheiden keine Juristen. Die wahren Richter sind die Leckermäuler. Und der Hype um die Schokolade, die vielleicht nicht Schokolade heißen darf, ist heiß. Bei Ebay ist eine 57-Gramm-Tafel in dieser Woche für 51,55 Euro über die virtuelle Ladentheke gegangen.