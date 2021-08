Im Kampf gegen die Schweinepest bildet Sachsen in einem Pilotprojekt sogenannte Kadaverspürhunde aus. Einer von ihnen ist der Parson Russell Terrier „Distel“ (Foto). Sechs Wochen dauert der Lehrgang im sächsischen Ottendorf-Okrilla – trainiert wird jeden Tag. Das Ziel: Die Hunde sollen zunächst gut versteckte Wildschweinschwarten finden. So werden die Vierbeiner für ihren späteren Einsatz vorbereitet. „Für den Hund ist das Hochleistungssport“, sagt Hundeführer und Jäger Laurent Heimen. Haben Vierbeiner und Hundeführer die Prüfung bestanden, können zwei Teams Gebiete bis zu 100 Hektar am Tag durchsuchen. Im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest wird in Wäldern regelmäßig nach verendeten Tieren gesucht.