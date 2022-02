„Es werd schunn gutgehe“ isch kä Zukunftskonzept mä fer die Weltpolitik

„Un, was schreibscht die Woch?“, froocht mich mein Kumbel Fred.

„Ich glaab, des isch es klännschde Problem im Moment“, saach ich. Awwer recht hot er schunn, de Fred. Was saache, wann ich eichendlich blooß entgeischdert in de Fernseh glotze kann un in die Zeidung? Un kann ich ääfach schreiwe, dass ich kaum noch schloof? Dass mir so richdich die Muffe geht? Wer hot do ebbes devu, wann er des wääß?

Mir kummt die Daache immer widder in de Sinn, dass ich in de 80er-Johre geche de Nato-Doppelbeschluss uff die Strooß gange wär, wann ich nit so bequem gewest wär, wie ich halt bin. Geche die Pershing-II-Rakete vun de Amis, geche de Reagan un de Schmidt war ich uff jeden Fall. Ich hab nit geglaabt, dass neie Atomrakete uns schitze sollen geche die SS20 vun de Sowjets.

Wann ich mich allerdings heit frooch, ob ich uff Vernunft un de Glaawe ans Gute setze will odder doch liewer uff Abschreckung un dicke Ärm, dann kummt de Pazifischt in mir ganz schää ins Rudere.

Ich glaab, em Putin sein neischde Kriech muss uns määner beibringe, wie uns lieb isch. „Es werd schunn gutgehe“ isch kä Zukunftskonzept mä fer die Weltpolitik. Wammer vorm Krimkriech die Aaache verschließt un vorm Kriech in Georgie, in de Hoffnung, dass es so schlimm schunn nit kumme werd, un vor allem, dass des Schlimme wenigschdens ziemlich weit weg vun uns bleiwe werd, dann fiehrt des ganz offensichtlich dezu, dass de neggschde Kriech halt noch e Stickel neeher zu uns kummt. Iwwerraschung!?

Wann ich mer die Bilder vun vor zwää, drei Woche vor Aache fiehr un wie die Bollidigger im Weschte geglaabt hänn, dass se Eifluss nemme kinnen uff de Putin, dann frooch ich mich schunn, wu do de Sinn fer die Realität gebliwwe isch.

Mir hänn uns tatsächlich vollkommen draa gewehnt, die Wahnsinniche in dere Welt mit Samthandschuh aaselange, ganz ääfach, weil mir uns vor de Konsequenze ferchten, wammer uff Konfrontation gehen. Ja, awwer, de Putin dreht uns es Gas ab! Ja, awwer China schickt uns kä billiche Maske mää! Ja, awwer de Erdogan schickt uns die Flichtling!

Ja, awwer jetzt, jetzt hämmer Kriech.

Ich mään jo blooß.