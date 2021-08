Schiergar en Noochruf uff de Pälzer Schobbeglasweitergewwer.

Isch de Hilbert noch zu rette? Also der Mann, der die Verantwortung defor draacht, dass es Pälzer Schobbeglas uff’m Pälzer Weifescht ach schää die Runde macht? Hebt sich änner zu lang am Glas fescht, froocht de Pälzer nämlich frech: „Kennscht de Hilbert?“ – „Nä, wieso?“ – „Ja, der hot getrunke un weidergewwe.“

Die G’schicht vum Hilbert isch in de Palz iwwer Johrzehnte, ja wohl Johrhunnerte, gern verzehlt worre – awwer halt noch nie unnerm G’sichtspunkt vun enre Pandemie. Un do kummt se em dann uff ämol ganz schää komisch vor.

Erschdens. „Weifescht“?

Wer hett sich vorstelle kinne, dass es emol e Zeit ohne Weifeschte gebt – un ich redd jetzt nit vun dere klassische Pälzer Erholungsphas zwische Ende November un Neijohr, die mer in annere Kulturkrääse ach „Advent“ odder „Weihnachtszeit“ nennt. Ich redd vun annerthalb Johr ohne Weifescht un Fastnacht, also ohne dicht-an-dicht gedrängten Truwel un ohne Schobbegläser, wu frehlich die Runde machen.

Zwäddens. „Die Runde machen“???

Es klingt wie e Märsche aus enre annere Zeit, awwer tatsächlich zeichent sich de Stamm vun de Pälzer in erschder Linie dodurch aus – odder saache mer: Er isch in erschder Linie dodurch vun annere Stämm unnerscheidbar – dass in de Palz jeder aus’m selwe Schobbeglas drinkt, als wär’s es Normalschde vun de Welt. Wu annere Volksstämm, wann se sich uff enre traditionelle Feschdividääd begeechnen, mit emme Händschittle reagieren, mit emme „Moinmoin“ odder emme schinante Uff-die-eichene-Fieß-Gugge, do hebt de Pälzer seim Gecheiwwer uug’froocht e versabbertes Schobbeglas hie un akzeptiert als Gechegruß blooß, dass de anner en großziechiche Schlorbser nemmt un dann selwer loszieht, um än (!) frische Schobbe se hole.

Lecht mer jetzt die AHA-Reechle als in de Pandemie grundsätzlich verninfdich zug rund un speziell es „H“ fer „Hygiene“ als sogar dauerhaft sinnvoll, dann isch die Wiederbeleewung vum Pälzer Kulturgut „Schobbeglas, rotierend“, zumindescht froochlich. Un dodemit steht dann halt ach es Iwwerleewe vum „Hilbert“ uff de Kipp.

De Spruch „Kennscht de Hilbert?“ – „Nä, wieso?“ – „Der hot an meim Glas getrunke un licht jetzt uff intensiv“ scheint mir jedenfalls nit werklich geeichent, kulturelli Identität zu stifte. Ich mään jo blooß.