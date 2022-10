Dicke Luft:

Lichterfest im Smog

Menschen gehen im Smog in Neu-Delhi auf einer Straße in Richtung India Gate. Das hinduistische Lichterfest Diwali hat sich negativ auf die Luftqualität in der indischen Hauptstadt Neu Delhi ausgewirkt. Messstationen zeigten am Montag und Dienstag Werte von „sehr schlecht“ oder gar „gefährlich“ an.