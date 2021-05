Auf der abgelegenen Nordsee-Insel Helgoland gibt es keinen einzigen bekannten Covid-Fall. Die Impfquote ist hoch; jeder Neuankömmling wird getestet. Eigentlich ein Traumort – und dennoch gilt seit Mittwoch dort die Bundesnotbremse. Der 60 Kilometer entfernte Kreis Pinneberg, zu dem das Eiland gehört, hat die Grenze von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner überschritten. Also werden auch die Insulaner abends ab zehn weggeschlossen. Andere Einschränkungen werden aber nicht in der Bundesnotbremse, sondern in Allgemeinverfügungen des Kreises geregelt. Wie etwa der Alkoholausschank. Daher dürfen sich die Helgoländer am Kiosk noch einen Grog hinter die Binde gießen, bevor sie sich in ihren bunten Häuschen einkuscheln.