Unsere satirische Sonntagsrede zur Lage der Nation.

Wer gleich zu Beginn eines Texts „in diesen Zeiten“ schreibt, tut das gemeinhin, um zu betonen, dass die Lage in ebendiesen Zeiten so viel schwieriger, wenn nicht sogar am schwierigsten überhaupt sei. Was den Schreiber in jene herausragende Position versetzt, sich der allergrößen Herausforderung sämtlicher Zeiten gegenüberzusehen, dem Kampf gegen Hitler, Hunger und Heulsusen im Profifußball zugleich, bildhaft gesprochen. „In diesen Zeiten“ leben wir also. Schon wieder. Und diesmal, Freunde, ist es ernst. Die einen regieren uns kommissarisch nicht, die anderen nicht in spe. Und faktisch tut’s dann das Virus. Mist, echt.