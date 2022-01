Senioren in der Pandemie:

Backen ist die beste Medizin

Margit (links) und Hildegard sind in der Backstube des Start-ups Kuchentratsch fleißig bei der Arbeit. Das 2014 gegründete Unternehmen verkaufte jahrelang Torten, die von Omas und Opas nach eigenen Rezepten in einer Backstube in München gebacken wurden. Das sollte Kuchenfreunden Vergnügen bereiten, aber auch Senioren helfen – durch die mit dem Backen verbundenen neuen Bekanntschaften, das Gefühl gebraucht zu werden und den Zusatzverdienst. Dann kam Corona, und der Backbetrieb musste fünf Monate lang komplett eingestellt werden. Doch das ist Vergangenheit. Inzwischen wird – unter Beachtung strenger Corona-Auflagen – wieder gebacken. Um die 50 Omas und Opas sind bereits wieder dabei. „Wir haben die Krise ganz gut überstanden“, sagt Kuchentratsch-Mitarbeiterin Theresa Offenbeck. Gelungen sei das, weil das Unternehmen seine Strategie rasch umgestellt habe. Als die Backstube schließen musste, half der Verkauf von Backmischungen im Online-Shop und in zahlreichen Geschäften in und um München, das Überleben zu sichern. Und zu Jahresbeginn zog Kuchentratsch in ein größeres Gebäude um, wo ein Café und eine Erlebnisbackstube die Umsätze zusätzlich ankurbeln sollen.