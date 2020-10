Vor einiger Zeit trat eine Bekannte einen neuen Job an, und als sie nach ihrem Schreibtisch fragte, wurde sie schief angesehen, mutmaßlich, wie wir später rekonstruierten, wegen ihres unangebrachten und rückständigen Besitzdenkens. Das neue Büro ist nämlich ein moderner Arbeitsplatz, an dem es gar keine festen Plätze mehr gibt, sondern die Mitarbeiter täglich woanders sitzen. Oder stehen. Oder liegen. Was auch immer ihre Kreativität fördert. Wohlfühlen sollen sie sich, wegen work-life-balance und so, weshalb es auch völlig ok ist, sich mit dem Laptop auf die Couch im Loungebereich zu betten.

Tischkicker in der Mittagspause

Da musste sich die Bekannte erst mal dran gewöhnen, dass es auf der Arbeit eine Lounge gibt. Auch das Tischkicker spielen in der Mittagspause fiel ihr anfangs nicht leicht, aber mittlerweile locht sie schon ganz ordentlich ein. An die üppigen Kantinenmahlzeiten von früher, nach denen immer erst mal zwei Stunden bräsiges Fresskoma angesagt war, erinnert sie sich kaum noch. Am neuen Arbeitsplatz gibt’s eine Smoothie-Bar, und wer will, kann nach dem Kickern seinen Mango-Brokkoli-Basilikum-Mix auf dem Sitzsack schlürfen. Oder noch eine Runde Fitness auf der Dachterrasse dranhängen.

Kein Privatscheiß mehr

Wenn die Bekannte von der neuen Arbeit erzählt, klingt das immer nach Hotelaufenthalt. Und irgendwie ist es wohl auch so gedacht. Nur dass die Gäste (heißen die noch Mitarbeiter?) bei aller Wellness auch noch was schaffen sollen. Ja, sogar mehr schaffen sollen als vorher in ihren muffigen Zweierbüros mit dem immer gleichen Gegenüber, den unaufgeräumten Schränken und Schreibtischen, vollgestopft mit Privatscheiß wie Kinderfotos, Kaffeetassen mit lustigen Aufschriften („Büro Queen“) und sowohl ab- wie auch angelaufener Schokolade. Wie soll man da kreativ sein? Oder gar mit dem unausgeschlafenen Zimmernachbarn einen Think Tank bilden?

Kreativ auf dem Hygge-Hocker

Im modernen Flexi-Büro wird das viel cleverer gelöst. Die tägliche Suche nach einem freien Stuhl (Ohrensessel, Sitzsack, Hygge-Hocker) fördert schon gleich am Morgen (falls am Morgen angefangen wird, ganz Flexible kommen, wann sie wollen) die Kommunikation unter den Kollegen. Die fängt unausgesprochen im Kopf an („Jetzt blockiert die Kuh mit ihrem fetten Hintern schon wieder den Ohrensessel!“) und manifestiert sich schließlich in fröhlich-kreativer Ansprache: „Moin“ („Tach“, „Nabend“).

Wer blockiert, muss zum Ulf

Da können die Gedanken locker fließen, bei der täglichen Reise nach Jerusalem mit hinterher gleich wieder aufräumen, weil: Handtuch auf den Sitzball schmeißen zwecks Blockade für den nächsten Tag ist nicht. Da kann man gleich beim Ulf antanzen. Der ist irgendwie Chef, will aber geduzt werden und staucht einen auch nicht zusammen wegen des Handtuchs, sondern erinnert mit besorgtem Blick an die Corporate Identity, die Sitzball- und andere Blockaden nicht vorsieht. „Alles ok bei dir?“ Ja, Ulf, alles bestens, danke.

Wenn’s schmerzt hilft der Masseur

Wie dem auch sei, die Bekannte kommt inzwischen ganz gut klar als Nomadin, jeden Abend rollt sie brav ihre Büro-Queen-Tasse und den Laptop in die Jurte ein, um am nächsten Morgen weiterziehen zu können. Wenn die Gelenke schmerzen vom vielen Rumlaufen, legt sie sich auf die Lounge-Couch und gönnt sich eine Massage vom Masseur, der jeden zweiten Tag in die Firma kommt. Ich freue mich für meine Bekannte und auch für mich, weil ich endlich mal wieder einen sehr schönen Pfälzer Spruch loswerden konnte, der viel zu selten Anwendung findet: „So wie du schaffsch, meecht ich mol Urlaub mache!“