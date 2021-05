Schunn emol ebbes vum doddaale Durchblicksstrudel g’heert?

In seim große Werk „Per Anhalter durch die Galaxis“ schreibt de Englänner Douglas Adams iwwer de „Doddaale Durchblicksstrudel“, der im Original „Total Perspective Vortex“ hääßt.

De „Doddaale Durchblicksstrudel“ isch e Maschiin odder e Konschdruktion, wu die menschlich Exischdenz ins Verhältnis setzt zu de Uuendlichkeit vum Universum. Werd en Mensch in des Gerät g’steckt, sieht er uff än Schlaach, wie klää un bedeitungslos er isch. Gebaut werd des ganze Ding, kurz g’saacht, mithilf vun emme Atom un emme Stick Tort.

Erfunne worre isch de „Doddaale Durchblicksstrudel“ vun emme spekulative Philosoph, wu de liewe Gott gern hot en guude Mann sei losse. Will saache: Es Schaffe hot er nit erfunne. Odder es Uffraame. Odder es Rasemeehe. Vun seine Mitbewohnerin hott er sich desweeche einiches aaheere misse, vor allem, dass seine brotlose Ideeje un seine faule In-de-Himmel-Glotzerei jeder Sinn fers große Ganze abgeht. Des hot der Gebloochde irchendwann nimmi uff sich sitze losse un hot genau die Maschiin erfunne, wu radikal alles in Beziehung zum große Ganze setzt: Do de äänzelne Mensch – dort es gewalldiche Universum. Warum dann noch Uukraut hacke?

Es Ergebnis isch radikal: Jedi Person, wu im „Doddaale Durchblicksstrudel“ ihr winzichi Winzichkeit gezeicht griecht, verliert noch in de selwe Segunn de Verstand – e Schicksal, was beim Probelaaf leider ach de Ehefraa vum Erfinner widerfahre isch.

Erwähnt werre muss, dass es in „Per Anhalter durch die Galaxis“ en Mann namens Zaphod Beeblebrox gebt. Der glaabt vun sich, er wär de Nawwel vun de Welt. Un de „Doddaale Durchblicksstrudel“ iwwersteht er als Äänzicher absolut schadlos. Im Gechedääl. Wie er die Konschdruktion verlosst, grinst er blooß frech un saacht: „Ich hab’s jo schunn immer gewisst.“ Nooch Douglas Adams spielt der Fall in ennre Parallelwelt, wu sich tatsächlich komplett um den Beeblebrox dreht.

Wem des jetzt alles viel zu kompliziert isch: Stellen Se sich ääfach vor, die Dannde Liesel kummt zu B’suuch.

Ich mään jo blooß.

In memoriam Douglas Adams (11. März 1952-11. Mai 2001)