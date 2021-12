Das pfälzische „krottle“ für „kriechen“, „krabbeln“ und „klettern“ birgt erhebliche Überraschungen. Oder sagen wir: Selbst in der Pfalz ist Irren manchmal menschlich.

Selbstverständlich geht „Saach blooß“, die Serie über pfälzische Wörter und Redewendungen für alle Lebenslagen, jede neue Folge ab-so-lut unvoreingenommen an. Wir wollen ja die Geheimnisse des Pfälzischen lösen und uns dabei überraschen lassen davon, was die Leserinnen und Leser zu erzählen haben. Aber wir haben natürlich, wenn wir ein Thema anstoßen, schon eine gewisse Vorstellung davon, wohin es sich entwickeln könnte. Und selten sind wir dabei dermaßen von falschen Annahmen ausgegangen wie beim Wort „krottle“. Deshalb wollen wir diesen Beitrag nach unseren Irrtümern gliedern.

Irrtum Nr. 1

Wir hätten einen Zentner Weihnachtsgebäck und zwölf Kisten Adventsriesling darauf verwettet, dass so gut wie jede/r in der Pfalz das Wort „krottle“ kennt. Peifedeckel! „Krottle“ für „krabbeln“, „kriechen“ oder (langsam) „klettern“ ist – grob geschätzt – nur rund um Neustadt sowie in der Südpfalz bekannt. „Ich finde nirgendwo eine Erklärung und habe das Wort noch nicht gehört“, schreibt Annemarie Peschke aus Zweibrücken. Klaus Kronibus aus Enkenbach-Alsenborn und Doris Rittmann aus Birkenheide mussten eingehend recherchieren, um auf das ihnen unbekannte Wort zu stoßen. Und Gangolf Bettag aus Dudenhofen berichtet: „Ich bin im Raum Speyer aufgewachsen, das Wort war völlig ungebräuchlich. Bewusst wurde es mir erst durch Verwandte aus der Südpfalz.“

Verbriefte „Sichtungen“ sind jedenfalls regional klar zuzuordnen. „Meine Oma hat das Wort immer gebraucht: uffem Bodde rumkrottle, die Trepp ruff un nunner krottle, uff de Stuhl nuff krottle“, schreibt Andrea Brenner aus Sondernheim. Hans Großhans aus Landau sagt: „Meine Mutter (Jahrgang 1930) hat das Wort ,krottle’ häufig verwendet bei einem Kind, das auf allen Vieren gekrabbelt ist. Dann sagte sie: Krottel mol doher!“ Peter Körner aus Bad Bergzabern erzählt von seiner „Urenkelin Nr. 5“, die „so schää uff’m Bodde rumkrottelt“. Und „die Karin un die Elke vun de Haßlocher Sparkass“ kennen das Wort „krottle“ in der Redewendung „so fix un ferdich sei, dass mer nimmi krottle kann“.

Irrtum Nr. 2

Wir nahmen an, dass es „krottle“ nur in einer Lautvariante gibt – wobei wir zugeben, dass sich solche Annahmen selten halten lassen. Wir wissen nach 20 Jahren Sprachforschung mit „Saach blooß“: Dem einen sein „Schlorbse“ ist dem anderen sein „Schlurbse“. Dem einen sein „Aach“, ist dem anderen sein „Ääch“ oder „Au“. Dem einen sein „Saach“ ist dem anderen sein „Saa“ oder „Segg“. Und so weiter.

Auch „krottle“ ist nicht die einzige Version. Alois Beck aus Hatzenbühl schreibt: „Bei uns kenne ich den Begriff mit zwei ,oo’“. Sein Beispiel: „Manche sin uff alle viere vun de Wirtschaft hääm gekrootelt.“ Monika Bär-Degitz aus Klingenmünster schreibt das Wort in der Form „groodle“: „Ma groodelt uff em Bodde rum un sucht ebbes.“

Irrtum Nr. 3

Wir waren sicher: „Krottle“ kann nur auf die pfälzische Kröte, die „Krott“, zurückgehen. Und immerhin: Zumindest hier lagen wir nicht völlig falsch. Hermann Grundhöfer aus Harthausen schreibt: „Wenn jemand aus dem Bett ,groddelt’, wirkt er langsam und behäbig wie eine Kröte. Auch das ,Rumgroddle’ geschieht auf allen Vieren. ,Kroddle’/,groddle’ ist also der Gang einer Kröte, die sich langsam und behäbig auf ihren vier Beinen fortbewegt.“ Doris Rittmann fühlt sich beim Thema an eine Erdkröte im eigenen Garten erinnert, die langsam unter den Büschen hindurchkriecht.

Wenn Babys auf allen vieren daherkrabbeln, denken viele Leser an die „goldich Krott“, eine weit verbreitete verbale Liebkosung, oder an die „klää Krott“ – laut Reinhard Hartmann aus Kaiserslautern, „ein wildes, liebenswürdiges Mädchen“. Der Bezug „krottle“/„Krott“ lässt sich also nicht von der Hand weisen und ist auch im „Pfälzischen Wörterbuch“ belegt.

Doch es gibt noch eine zweite Antwort auf die Frage nach der Wortherkunft. Auf diese sind wir gestoßen, weil „krottle“ auch weit außerhalb der Pfalz verbreitet ist, und zwar als „krattle“. Schon die Gebrüder Grimm verweisen in ihrem „Deutschen Wörterbuch“ auf eine schwäbische Belegstelle: „wie die jungen Enten nur haben fortkratteln können“. Im Elsass, so die Grimms, werde ein schlechter Wein „krattel die Wand nuff“ genannt. Und in der Schweiz bedeute „krateln“ oder „kräteln“ so viel wie „mühsam arbeiten“ – eine Verwendung, die Doris Rittmann von ihrer nordpfälzischen Verwandtschaft kennt. Die Sprachforscher Grimm kommen schließlich zum Schluss, „kratteln“ hänge eng mit dem Wort „krabbeln“ zusammen.

Was nun die korrekte Lösung ist oder ob beide Antworten Teile einer gemeinsamen Wahrheit sind, müssen wir offen lassen. Wir „krotteln“ lieber zur Frage für die nächste Folge: Die soll dem Spruch „Dir gewwich (oder ,geb ich’) fers Knorre!“ gewidmet sein. Wir wollen wissen: Was ist damit gemeint? Welche Varianten gibt es bei diesem Thema? Und wo kommt der Spruch wohl her? Schreiben Sie uns!

