Höchst ungewöhnliche Methode im Kampf gegen Corona-Spreader: Mithilfe ausländischer „Spione“ macht Ibiza nun Jagd auf Veranstalter illegaler Partys, die wöchentlich von Tausenden Touristen besucht werden. Die Behörden haben ein Detektivunternehmen beauftragt, das freie Mitarbeiter als Undercover-Agenten zu Feten schickt. Meistens sind es Ausländer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren mit mittlerer bis hoher Kaufkraft – sie bilden die Mehrzahl der Besucher solcher Veranstaltungen. Illegale Partys finden auf Ibiza fast immer in Privatwohnungen oder -häusern statt. Die Polizei darf in Spanien aber nicht gewaltsam in Privatgelände eindringen, nur weil dort eine Party stattfindet.