Tourismus:

Manche mögen’s heiß

Virus hin, Waldbrand her – seit im kalifornischen Death Valley im August 59 Grad Celsius und damit die höchste jemals aufgezeichnete Temperatur gemessen wurde, ist das Tal des Todes zum Traumziel von Touristen geworden. An besonders heißen Tagen fahren sie vor die Wetterstation, harren in ihren klimatisierten Autos stundenlang aus und springen, sobald der Zeiger rekordverdächtige Werte zeigt, heraus und machen ein Selfie.