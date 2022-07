Wacken-Festival:

Attraktion Heavy Metal

Üblicherweise weisen die braunen Schilder am Rande von Autobahnen auf Naturschönheiten oder kulturelle Schätze hin. Touristen sollen den Blinker setzen, abfahren und sich was Schönes anschauen – bei uns in der Pfalz etwa den Dom zu Speyer oder den Pfälzerwald. Wer ein touristisches Hinweisschild bekommt, hat es geschafft und ist im Olymp der Sehenswürdigkeiten angelangt. In Schleswig-Holstein wurde nun dem Open-Air-Festival von Wacken diese Ehre zuteil. Bei Freunden der lauten Heavy-Metal-Musik hat es schon seit Langem Kultstatus. Zu überhören war Wacken nie, jetzt ist es auch nicht mehr zu übersehen – und braun ist nicht mehr nur der Matsch nach tagelangem Regen, sondern auch das Schild, das Wacken preist.