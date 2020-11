Ich habe eine Tupper-Butterdose, die ist so alt wie Shawn Mendes. Wer Shawn Mendes nicht kennt, hat bestimmt auch so eine Butterdose, also so eine alte. Shawn Mendes singt „Senorita“ (na, klingelt´s?), ist 22 Jahre alt, und so lange habe ich auch schon meine Tupper-Butterdose in OP-Kittel-Grün.

Das Ding hält und hält und hält, sieht aus wie am ersten Tag, hat noch jeden Sturz und jeden Waschgang bei 90 Grad in der falsch eingestellten Spülmaschine überlebt. Und vor allem: Sie hält immer noch zu 100 Prozent dicht. Man kann Zwiebelscheiben im Kühlschrank direkt daneben lagern oder einen korsischen Käse von 2018 oder Aas (wenn man welches daheim hat) – nicht ein einziges Geruchspartikelchen weht durchs Hartplastik der Tupperdose auf die Butter.

Sie war sauteuer, die Dose, daran erinnere ich mich, aber ich muss sagen: Die Investition hat sich gelohnt. So sehr, dass ich nicht mal einen Vergleich habe, wie andere Butterdosen sich so verhalten, denn ich habe ja nur diese eine, seit 22 Jahren.

Der Turbo-Chef war ein Fehlkauf

Ansonsten war ich ein einziges Mal auf einer Tupperparty und habe dort einen Turbo-Chef für 50 Euro (glaube ich) gekauft, der unter anderem Zwiebeln klein hackt. Das war ein Fehlkauf in aufgekratzter Tupperparty-Stimmung und leichter Dehydrierung bei 38 Grad im Schatten auf der Terrasse der Gastgeberin. Benutzt habe ich den Turbo-Chef kein einziges Mal, er steht irgendwo hinten im Schrank beim Sandwichmaker, der immerhin ein-, zweimal im Einsatz war, bevor es alle leid waren, den verkrusteten Käse aus den Ritzen zu pulen.

„Endlich ein sauberes Klo!“

Auf was ich hinaus will? Es ist so: Ich stehe gerade wieder vor einer schweren Kauf-Entscheidung. Mir wurde die Klobürste Herzilein der Firma Prowin wärmstens empfohlen. Prowin aus Illingen arbeitet wie der große US-Bruder Tupperware. Es gibt nichts im normalen Handel, dafür Partys, Vorführungen, Videos, bei und nach denen man bestellen kann. Prowin hat sich auf die Hausreinigung spezialisiert und schießt der stolzen Hausfrau mit Sprüchen wie „Endlich ein sauberes Klo!“, ja, endlich, mitten ins, sorry, Herzilein.

In alle Winkel

Da könnte man sich nun nach dem Motto „Wir verspotten, was wir nicht verstehen“ drüber lustig machen. Herzilein! Eine Klobürste! Aber wer einmal gesehen hat, wie geschickt sich Herzilein in alle Winkel der Kloschüssel windet, der kommt schon ins Grübeln. Noch mehr, wenn er den Preis sieht: 45 Euro. Dazu noch eine Ein-Kilo-Dose Spezialreiniger für 26 Euro. Stolzer Preis für ´ne Klobürste. Klingt nach Beschiss. Und darum geht´s ja auch irgendwie.

Keine Zahnbürsten mehr

Jetzt haben aber schon mehrere gestandene Frauen, auf deren Urteil ich viel gebe, von Herzilein geschwärmt. Noch nie, sagen sie, hätten sie eine bessere Klobürste gehabt, das Klo sei hinterher wirklich, wirklich richtig sauber, und das bis in den hintersten Winkel. Meinen Einwand, das könne man gar nicht wissen, wenn man nicht den Kopf komplett in die Schüssel hängt und dort unten sehr unnatürlich verrenkt, ließen sie nicht gelten. Auch nicht mein müdes Witzchen, dass ich zum gründlichen Klo putzen immer die Zahnbürsten meiner Feinde benutze. Sie blieben dabei: Herzilein sei das Nonplusultra in Sachen WC-Reinigung, unkaputtbar obendrein, deshalb ein 1-A-Kauf und jeden Cent wert.

Eine zweite „Junge Welle“?

Ich muss da jetzt mal noch ein Weilchen drüber nachdenken. Wäre Herzilein womöglich eine zweite Tupper-Butterdose – „Junge Welle“ heißt das gute Stück übrigens – und ebenfalls nach 22 Jahren noch ohne Bedenken einsatzbereit? Eine Investition in die Zukunft? Ein sicherer Anker in unsicheren Zeiten? Ich schwanke noch, doch spüre es deutlich. Es wird wohl so kommen wie bei Shawn Mendes. „There´s nothing holdin´ me back“, singt er, und: „I think about her and she knows it, I wanna let her take control“. Yes. Herzilein.

Die Autorin

Sigrid Sebald (51) ist seit 2000 RHEINPFALZ-Redakteurin in Zweibrücken, wo sie mit Mann und Tochter auch lebt. Über die Beiträge für die „Zweibrücker Rundschau“ hinaus schreibt sie regelmäßig in der RHEINPFALZ-Sommererzählreihe sowie Weihnachtsgeschichten.

Die Kolumne