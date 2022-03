Ordenshickhack:

Ein Operndrama

Wladimir Putin wird nun doch der sächsische Dankesorden des Semperopernballs aberkannt. Das entschied der Vorstand des Ballvereins am Freitagabend nach erheblichem öffentlichen Druck. Noch zu Wochenbeginn sah der Verein keine Möglichkeit, dem russischen Präsidenten den Orden abzuerkennen, den dieser 2009 bekommen hatte. Die Ehrung sei für Leistungen erfolgt, „die im unmittelbaren zeitlichen Kontext zur Preisverleihung standen“, lautete die Begründung – also nicht für die Bombardierung von Städten oder den Beschuss von Frauen und Kindern. Putin war vor 13 Jahren persönlich zur Verleihung an seine Wirkungsstätte als KGB-Spion gekommen (Foto).