Die Neuverfilmung des Disney-Klassikers „Arielle, die Meerjungfrau“ sorgt nicht nur für Vorfreude, sondern auch für Hass und rassistische Hetze im Netz. Der Grund: Hauptdarstellerin ist die schwarze Schauspielerin Halle Bailey, was manche offenkundig als Angriff auf ihr weißes Arielle-Bild verstehen. Doch die Hetze im Internet wird inzwischen übertroffen von kindlicher Begeisterung. Vor allem in dem Sozialen Netzwerk Tiktok kursieren Videos, in denen Eltern die Reaktionen ihrer schwarzen Kinder auf den Trailer festhalten. Darin ist zu sehen, wie sich die Kinder über die Heldin freuen. „She’s black?“, fragt ein Mädchen in einem Video ungläubig und stößt sofort ein fröhliches „Yay“ aus. Da kann man nur sagen: Diese Reaktionen sind besser als jeder Disney-Film.