Olaf Scholz:

Die Mode der Macht

Darf ein deutscher Kanzler das? Auf seinem stundenlangen Transatlantikflug zu Joe Biden hat sich Olaf Scholz, den die Nation bisher nur im feinen Zwirn mit einfarbiger Krawatte kannte, im grauen Freizeitpulli präsentiert, der zudem eine Nummer zu groß um Scholzens schmale Schultern schlabberte. Prompt postet und twittert eine daueraufgeregte Gesellschaft darüber, ob das stylish, cool, geil und tierisch trendy ist. Oder ob ein Regierungschef, der sich kleidet wie Hempel aufm Sofa im Reihenhaus, die Würde seines Amtes unerträglich verletzt.

Mal abgesehen davon, dass man meinen könnte, das Land habe mit Corona, Ukraine, Spritpreis und Klimawandel ein paar wirklich wichtige Probleme: Pullover sind nicht erst seit Olaf Scholz Mode-Ikonen der Macht. Im Haus der Geschichte in Bonn ist die Strickjacke zu sehen, die Helmut Kohl trug, als er an den wilden Wassern des Kaukasus dem Russen die deutsche Einheit abtrotzte. Wenn wir schon beim Iwan sind: Sicher wird auch Annalena Baerbocks kugelsicheres Bustier dort ausgestellt, das die Frontfrau der einst pazifistischen Partei am stillen Don trug. Joschka Fischers Turntreter sind schon im Museum. Helmut Schmidts Prinz-Heinrich-Mütze ebenfalls. Der war Hamburger, wie Scholz. Hanseaten wissen halt, wie Stil geht. Karl lässt grüßen – Lagerfeld, nicht Lauterbach.