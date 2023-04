Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Absprachebedarf“ isch e Wort, des es im Pälzische nit gebt. Es werd Zeit, dass sich des ännert.

Frieher hot de Babbe freidaachoowends beim Esse g’saacht: Am Samschdaach geh mer in de Wald. Dann isch die Familie am Daach druff durch de Pälzerwald marschiert, schlecht gelaunt velleicht,