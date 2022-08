Stuttgart:

Die Fassadengärtner

Ein Neubau mit einer komplett begrünten Fassade entsteht in der Innenstadt von Stuttgart. In rund 2000 Gefäßen mit 41 verschiedenen Grünpflanzen wird die neuartige Fassade von 1700 Quadratmetern umhüllt. Damit soll das Haus durch Verschattung und Verdunstung gekühlt werden, die Luftqualität gesteigert und Lärm reduziert werden. Dazu noch Bäume und einen Garten auf dem Dach. Alles bewässert mit einer intelligenten Wassersteuerung. Mit solchen Projekten sagen Architekten und Stadtplaner dem Klimawandel den Kampf an und machen Städte nicht nur grüner, sondern auch lebenswerter. Eine Steinfassade heizt sich im Sommer auf 60 bis 80 Grad auf. Ein begrüntes Gebäude erreicht maximal 35 Grad. Es wirkt dann so kühl, als ob die Passanten im Schatten stehen.