Das Geld liegt auf der Straße in Sri Lanka, sofern ein Bericht der Hongkonger „South China Morning Post“ zutrifft. Demnach ist die Sea Street in der Hauptstadt Colombo sozusagen mit Edelmetall gepflastert, so hoch sei dort die Dichte an Juwelierläden und Goldschmieden. Die Reinigungskräfte, die die Bäder und Toiletten dieser Shops säubern, würden dafür nicht bezahlt, sie müssten selbst dafür bezahlen, dort putzen zu dürfen. Und sie täten das auch noch gern. Warum? Weil bei der Bearbeitung des Geschmeides ständig wertvolle Partikel flöten gehen. Die setzen sich auf Oberflächen wie der Haut der Angestellten ab, werden eingeatmet – und wieder ausgeschieden oder abgewaschen, so dass gerade der Schmutz in den Sanitärräumen Goldstaub enthalte. Diesen würden die Reiniger aus dem Putzwasser lösen ähnlich wie Digger in ihrer Pfanne. Angeblich lohne sich das Geschäft. Auch wenn nicht alles Gold ist, was glänzt.