Der Europäische Aal ist eine arme Sau, weil im Bestand bedroht. Da ist es wenig hilfreich, wenn an dem Fluss Whitelake, in dem sich die Aale tummeln, das Glastonbury Festival stattfindet – und die beschwingten Besucher ins Fließgewässer schiffen. Forscher haben 2019 flussabwärts der Party erhöhte Werte an synthetischen Drogen und Kokain gemessen, die dazu geeignet waren, den Aalen Qualen zu bereiten. Das gilt auch andernorts, daher an alle Feierbiester: Pullern nur in die Pipi-Box!