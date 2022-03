Weltglückstag:

Glücklich durch den Sonntag

Für den Fall, dass Sie es nicht wussten: Heute ist der Traumtag der Woche. Nicht nur, dass Sonntag ist und Sie diese Zeitung in der Hand halten, nein, es ist ganz hochoffiziell der Weltglückstag. 2012 wurde dieser Tag von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, seit 2013 wird er am 20. März gefeiert. Laut dem Welt-Glücks-Bericht von 2021 leben die glücklichsten Menschen in Finnland, gefolgt von Dänemark und der Schweiz. Deutschland erreicht den 13. Platz. Das Ministerium für Glück und Wohlbefinden (ministeriumfuerglueck.de) aus Mannheim hat eine Aktion zum Weltglückstag ins Leben gerufen: die Glückspost für gute Nachrichten. Falls Sie keine Post bekommen, schreiben Sie doch einfach selbst ein paar Zeilen ...