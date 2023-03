Elefantentag in Thailand

Ein Mahut, ein Elefantenführer, sitzt während der Feiern zum nationalen Elefantentag in der antiken Stadt Ayutthaya nördlich von Bangkok auf dem Stoßzahn eines Elefanten. Die Thailänder ehren ihre Elefanten am 13. März mit buddhistischen Zeremonien im ganzen Land, um ihrem Nationaltier zu huldigen. Nördlich von Bangkok bereitet man den Rüsseltieren sogar ein eigenes Buffet aus frischem Obst und Pflanzen zu. Die etwa 4000 noch lebenden Elefanten des Landes stehen seit einigen Jahren unter strengem Artenschutz, die meisten kommen aber in Thailand nicht mehr in freier Wildbahn vor.