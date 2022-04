Verdacht auf Hehlerei:

Ein Berg aus Fahrrädern

Spätestens wenn die Sammelleidenschaft aus dem Weltraum sichtbar ist, hat man in der Regel ein Problem. Ein Mann aus Oxford hortete so viele Fahrräder in seinem Garten, dass der Berg auf Satellitenbildern von Google Earth zu sehen war. Laut Nachbarn existierte die Sammlung schon seit Jahren und löste eine Rattenplage aus. Erst jetzt wurde der 54-Jährige allerdings wegen Verdachts auf Hehlerei festgenommen. Ob ihm die über 500 Räder tatsächlich gehören, ermittelt die Polizei noch.